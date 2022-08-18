انهيار أرضى فى منجم للفحم بكولومبيا واحتجاز 9 عمال

وكالات الأنباء

أعلنت السلطات الكولومبية أن انهيارا أرضيا وقع فى منجم غير قانونى للفحم الحجرى فى وسط البلاد، أسفر عن احتجاز 9 عمال تحت الأرض.

وقالت "وكالة التعدين الوطنية" فى كولومبيا، إن الانهيار الأرضى وقع في منجم غير قانوني في بلدة لينغوازكى، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأضافت وكالة التعدين أنه "في الساعة 17:30 (22:30 ت ج) تم الاتصال مع عمال المنجم. والعمال التسعة جميعهم على قيد الحياة، وأحدهم مصاب، ويجري تزويدهم بالهواء، وهم يتلقون دعما طبيا من السطح".

وأوضحت الوكالة في بيانها أنها تبحث في إمكانية "حفر نفق من منجم آخر لتتمكن من الوصول إليهم".

وفي 2021 سجلت كولومبيا، رابع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، مصرع 148 شخصا في حوادث مناجم.