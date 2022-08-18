انقطاع مياه الشرب غدا عن غرب الإسكندرية بسبب أعمال الصيانة

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الشرب فى الإسكندرية، عن انقطاع المياه غدا، الجمعة، وذلك عن عدة مناطق غرب الإسكندرية.

وقالت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال الصيانة لشركة الكهرباء، مما يؤدى الى انقطاع الكهرباء عن محطات وروافع جنوب الإسكندرية، مما يؤدى إلى إنقطاع المياه عن مناطق قرى العامرية وبرج العرب، قرى شمال التحرير والعشرة آلاف، ومدينة الحمام والساحل الشمالى" وذلك من الساعة 6 صباحًا وحتى 9 صباحًا، وسوف يتم إعادة ضخ المياه بعد أعمال الإصلاح.

وناشدت المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجه يرجي الاتصال علي رقم 125 من أي خط أرضى أو علي 035815700.