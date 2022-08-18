كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك انفجارات في قاعدة عسكرية روسية في القرم، موضحًا إن التقارير الروسية تتحدث عن هجوم بمسيرات على مطار بيلبيك العسكري، وأنه لا أنباء عن حجم الخسائر جراء الانفجارات.

وكشف حاكم سيفاستوبول عن هناك سماع دوى 4 انفجارات فى قاعدة بيلبيك الروسية في القرم.

فيما أضاف مراسل قناة العربية أن هناك تقارير روسية تتحدث عن هجوم بمسيرات على مطار بيلبيك العسكري في القرم، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت مسيرة أوكرانية فوق القرم.