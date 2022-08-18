وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " اليوم /الخميس/ - عن تضامنها وتعاطفها مع جمهورية السودان، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.