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تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. جسر جوى مصرى لنقل مساعدات إغاثية للسودان

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 05:56 م
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. جسر جوى مصرى لنقل مساعدات إغاثية للسودان جسر جوى مصرى لنقل مساعدات إغاثية للسودان
كتب زكى القاضى

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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال مساعدات إغاثية عبر الجسر الجوى الذى إمتد على مدار عدة أيام لجمهورية السودان، فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن.
 
أقلعت خمس طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية على مدار عدة أيام، اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتى الدفاع والصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء السودانيين.
 
تأتى تلك المساعدات تأكيداً على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والإحترام لكلا الجانبين .
 
 
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السودان

مصر

فيضان السودان

مساعدات اغاثية

اليوم السابع بلس



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