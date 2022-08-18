اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أغسطس 2022 03:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

النيابة العامة: انتفاء "العمدية" فى حريق كنيسة أبى سيفين بإمبابة

الخميس، 18 أغسطس 2022 03:13 م
النيابة العامة: انتفاء "العمدية" فى حريق كنيسة أبى سيفين بإمبابة النائب العام المستشار حماده الصاوى
إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت تحقيقات النيابة العامة أمس الموافق السابع عشر من شهر أغسطس الجاري إلى انتفاء العمدية في الحريق الذي نشب بكنيسة « الشهيد العظيم فيلوباتير مورقوريوس أبي سيفين » بإمبابة، وذلك بعد مرور اثنتين وسبعين ساعة من وقوعه.
 
أكدت التحقيقات أن سبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله لانقطاع التيار بها بالتزامن مع عودة التيار؛ وذلك لخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد -والتي تم تركيبُها منذ خمس سنوات- وامتدادها بغير انتظام إلى لوحة المفاتيح، وزيادة الأحمال عليها، مما أسفر عن نشوب الحريق، وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر، وكذلك أكدت التحقيقات أن أحدًا لم يتعمد بقصد إحداث الحريق.
 
وكانت النيابة العامة قد تيقنت من هذه النتيجة من اتساق الأدلة القولية في التحقيقات مع الأدلة الفنية فيها، حيث سألت النيابة العامة ثلاثة وثلاثين شاهدًا -من بينهم ستة عشر مصابًا- منهم مَن أكد اندلاع الحريق بعد تشغيل المولد لانقطاع التيار الكهربائي بالكنيسة، وأنهم سمعوا صوت شحنات كهربائية صادرةً من داخلها بالتزامن مع عودة التيار إليها، وأن الحريق قد اندلع عقب ذلك، وهو الأمر الذي فسَّره الفحص الفنيُّ، حيث انتهى تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية -بعد معاينتها مسرح الواقعة نفاذًا لقرار النيابة العامة- إلى أن الحريق قد شبَّ بغرفة المخزن الكائنة بالطابق الثاني بالكنيسة نتيجة خلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد الكهربائيّ الموجود، والممتدة بصورة غير منتظمة للوحـة المفاتيح الكهربائية، وهو ما فسَّر ما انتهى إليه الشهود في أقوالهم.
 
كما أكدت تحريات الشرطة -وأيدها الشهود- أن أحدًا لم يتسبب عمدًا في سوء حالة التوصيلات والمولد، أو إحداث الحريق، الأمر الذي انتهت معه النيابة العامة إلى حفظ التحقيقات.
 
 

النيابة

حريق كنسية

تحقيقات حريق كنيسة

كنيسة امبابه



الموضوعات المتعلقة

النائب العام: 41 متوفيا و16 مصابا بينهم ضابطان وفردا شرطة فى حريق كنيسة أبو سيفين.. فيديو

الأحد، 14 أغسطس 2022 07:13 م

إجراءات عاجلة من النيابة.. النائب العام يعاين موقع حريق أبو سيفين.. إنفوجراف

الأحد، 14 أغسطس 2022 07:05 م

النائب العام يعاين موقع حريق كنيسة أبو سيفين.. ويؤكد: جميع الضحايا توفوا نتيجة اختناق.. ويكشف: خلل كهربائى وتسبب فى 41 حالة وفاة و16 مصابا حتى الآن.. ويوجه بسرعة إنهاء إجراءات الصفة التشريحيَّة للمتوفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 06:34 م

النائب العام يعاين موقع حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة.. فيديو

الأحد، 14 أغسطس 2022 06:16 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة