المصنفات تضبط شركة انتاج فني غير مرخصة فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى التصدى لجرائم المصنفات وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة للإنتاج الفنى والتوزيع - كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) ، بإستخدام أجهزة حاسب آلى كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً ، كما تبين إدارته قناة على موقع "يوتيوب" وصفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها ببث الأعمال غير المرخصة التى يتم إنتاجها بالشركة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها ، وتم التقابل مع المذكور ، وبالتفتيش فى حضوره أمكن ضبط (وحدة معالجة مركزية- 2 "هارد ديسك" محمل عليهما حلقات لبرامج حوارية وترفيهية وطبية مختلفة - برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية -كاميرا رقمية بها وحدة تخزين محمل عليها مجموعة من الفيديوهات المصورة غير مجازة رقابياً).

بمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير الشركة ، وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.