المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحول قرية أم دومة بسوهاج لقرية نموذجية.. صور

سوهاج محمود مقبول

المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتجلى بمحافظة سوهاج في أبهى صورها من خلال استهداف كل القطاعات الخدمية التى يحتاج إليها المواطن على مستوى المحافظة، حيث استهدفت المبادرة قطاعات "الصحة والتعليم ومياه الشرب والكهرباء والصرف الصحى والطرق"، وغيرها من القطاعات المهمة، حتى أنها وصلت إلى زراعة الأشجار فى الشوارع وفى مقدمتها الأشجار المثمرة.



مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية، والمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى التى تتم فى 181 قرية موزعة على 7 مراكز مختلفة، وتهدف إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المختلفة من تعليم، وصحة، ومراكز شباب، وغيرها من الخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطنين، حجم المشروعات التى يتم تنفيذها بتلك المبادرة بلغت استثماراتها 46.7 مليار جنيه، ويتم تنفيذ تلك الأعمال والمشروعات والالتزام بمعايير الجودة والبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء منها.



قرية أم دومة بمدينة طما شمال محافظة سوهاج واحدة من القرى التي أستهدفتها المبادرة وحولت القرية إلى قرية نموذجية من خلال توفير كافة الخدمات اللوجستية داخل القرية اليوم السابع يقدم أهم المعلومات عن المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



1 - توسعة مدرسة" مجمع أم دومة " الابتدائية، وتم الانتهاء منه على مساحة 1600 متر مربع، بتكلفة 3 مليون و500 ألف جنيه، وتوفر عدد 12 فصل دراسي، وتتسع لـ 620 طالب وطالبة؛ لخدمة أبناء القرية، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستيعاب كثافات الفصول، وإتاحة المناخ المناسب للطلاب.



2 - مركز شباب " أم دومة "، والذي شمل تطوير ملعب النجيل الصناعي، والسور، والمبنى الإداري، موجها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتخاذ الإجراءات اللازمة لافتتاح وتشغيل المركز في أقرب وقت ممكن، كما تفقد تبطين ترعة " قنديل " بطول 12 كيلو و 500 متر، والتي تشمل 3 فروع " أم دومة، والشيخ رحومة، وطلحة " بإجمالي طول 29.5 كيلو متر؛ وتخدم زمام 11 ألف فدان بتكلفة 100 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء منها تماما، بنسبة تنفيذ 100% .



3 - مشروع الوحدة الصحية بالقرية، والتي يتم إنشاؤها وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، بنسبة تنفيذ 60%، وتتكون من 3 طوابق (أرضي + 2 علوي)؛ لتقدم خدماتها الطبية لأهالي القرية وتوابعها.



4 - مجمع الخدمات الزراعية بالقرية، والذي تم الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 100%، ضمن 30 مجمع خدمات زراعية يتم إنشاؤها بالقرى المستهدفة من المبادرة المجمعات الزراعية في تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المزارع بالقرية، بشكل حضاري لائق، حيث تشمل " مراكز لتجميع الألبان، ومكاتب إرشاد زراعي، وجمعيات زراعية، بالإضافة إلى وحدة بيطرية" .



5 - المكتبة العامة بالقرية " كتابك "، حيث تم الانتهاء منها ضمن إنشاء 30 مكتبة عامة بعدد 30 مجلس قروي بالمراكز الـ 7 المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب تماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة، وبناء الإنسان المصري .





المجمعات الخدمية بقرى أم دومة (1)



المجمعات الخدمية بقرى أم دومة (2)



المجمعات الخدمية بقرى أم دومة (3)



المجمعات الخدمية بقرى أم دومة (4)



تطوير المدارس بقرى أم دومة (1)



تطوير المدارس بقرى أم دومة (2)



تطوير مراكز الشباب بقى أم دومة (1)



تطوير مراكز الشباب بقى أم دومة (2)



مشروع تبطين الترع بقرى أم دومة (1)



مشروع تبطين الترع بقرى أم دومة (2)



مشروع تبطين الترع بقرى أم دومة (3)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة (1)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة (2)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة (3)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة (4)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة (5)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة (13)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة (14)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة (15)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة (18)



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة (24)



نقاط الإسعاف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى أم دومة (1)



نقاط الإسعاف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى أم دومة (2)



نقاط الإسعاف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى أم دومة (3)



