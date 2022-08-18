الكهرباء: لدينا 13 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى عدد المشتركين بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية يبلغ حوالي 38 مليون مشترك، منهم 13 مليون عداد مسبوق الدفع، مؤكدا أن العدادات مسبوقة الدفع متوفرة بشركات التوزيع لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

واوضح حمزة لـ"اليوم السابع"، أن توافر العدادات مسبوقة الدفع بشركات توزيع الكهرباء ستساهم فى سرعة تنفيذ طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، مؤكدا أن الدولة حريصة على دعم المصنعين المحليين للعدادات مسبوقة الدفع وعدم استيرادها من الخارج والاعتماد على المصانع المحلية.

وتابع حمزة أن خطة الوزارة تعتمد على الإحلال والتجديد علاوة على تغيير العداد لأى مشترك يرغب فى تعديل البيانات الخاصة بالعداد سواء نقل ملكية أو زيادة قدرة العداد أو تحويله من منزلى لتجارى، موضحا أن أى مواطن يتقاعص عن سداد فاتورتين استهلاك متتاليتين يتم رفع العداد واستبداله بآخر مسبوق الدفع.