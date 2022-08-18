القبض على شخصين خطفا طفلة لسحب الحضانة من الأم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تمكنت أجهزة الأمن في المنيا، اليوم الخميس، من ضبط شخصين خطفا طفلة بتحريض من عمتها، لمساعدة والد الطفلة على اتهام طليقته بالإهمال وسحب حضانة أبنائه منها، وقد حصل المتهمين علي مبلغ 1000 جنيه مقابل خطف الطفلة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغا من أهالي قرية الشرفاء بشرق النيل بمركز المنيا بالعثور على طفلة صغيرة في حالة إغماء وتفترش الأرض، وبالانتقال لمحل الواقعة تم نقلها إلي المستشفي لتقديم الرعاية الطبية.

وأفادت التحريات الأولية، بأن سيدة قررت خطف ابنة شقيقها لوجود خلافات أسرية وانفصاله عن زوجته، وذلك في محاولة منها لإثبات إهمال الأم فى حق أبنائها وسحب الحضانة منها لصالح الزوج، فقررت استئجار شابين ودفع مبلغ ألف جنيه لهما لخطف الطفلة وتركها بالشارع في حالة إعياء، لإثبات إهمال الأم، وقد تمكن رجال المباحث من ضبط الشابين واعترفا أن عمة الطفلة حرضتهما على ارتكاب الواقعة لإعادة الطفلة لوالدها وسحب حضانة الأبناء من الأم المطلقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ علي المتهمين لاستكمال التحقيقات، وإخطار النيابة العامة للتصرف.