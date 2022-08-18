الغربية تنظم 3 ندوات للتمكين الاقتصادى بقرى السنطة وزفتى وسمنود

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الندوات التثقيفية التي نظمتها ووحده تكافؤ الفرص وصندوق التنمية المحلية بمشاركة برنامج مشروعك، حيث تم تنفيذ 3 ندوات للتمكين الاقتصادى بقريتي نهطاي مركز زفتى وميت يزيد مركز السنطة والراهبين مركز سمنود.

وتناولت الندوات تعريف العنف ودور المرأة في المجتمع وأهمية التمكين الاقتصادي وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية، إلى جانب توضيح طرق الإقراض من برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية، كما تم توضيح الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة مشروعك المؤقتة وكذلك كيفية تسويق المنتجات على منصة أيادي مصر.

كما تم تعريف الحاضرين بالدورات التدريبية التي تنظمها وحده تكافؤ الفرص ومنصة أيادي مصر لتعليم بعض الحرف اليدوية مثل (الإكسسوار- الديكوباج – الكروشيه - التطريز).