العثور علي جثة سيدة غرقت بالغردقة والبحث عن جثة شاب بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال حسن الطيب مؤسس جمعية الإنقاذ البحري، إنه تم العثور علي جثة سيدة تعرضت للغرق صباح اليوم بأحد شواطئ مدينة الغردقة، وذلك بمساعدة غواصى الغردقة .

وأضاف حسن الطيب في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه جاري البحث عن جثة سائح تعرض للغرق بأحد الشواطئ المفتوحة جنوب مدينة مرسي علم .

كانت لقيت سيدة في العقد الخامس من العمر مصرعها غرقا بأحد الشواطئ الخاصة بمدينة الغردقة، وعلي الفور تم إخطار جمعية الإنقاذ البحري لانتشال جثتها والتي وتم العثور عليها، وتم إخطار غرفة عمليات المحافظة.

ولقى عامل مصرعه، اليوم الخميس، متأثرًا بأسفكسيا الغرق بأحد الشواطئ المفتوحة بمرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

وكان "حسن الطيب" مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر، تلقى بلاغًا يفيد بغرق عامل يُدعى "السيد شحاتة" ويبلغ من العمر 45 عامًا، بأحد الشواطئ المفتوحة بالكيلو 14 "مرسى علم - القصير".