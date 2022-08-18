العثور على جثة سيدة مقيدة بحبل وحجرين فى ترعة المنصورية

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة سيدة مقيدة بحبل، بترعة المنصورية، وجاري فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة لكشف هوية الضحية، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص بعثوره على جثة سيدة في ترعة المنصورية، دائرة مركز منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة سيدة مقيدة بحبل، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، كما عثر على حجرين مربوطين بالجثة استخدمهما مرتكب الجريمة لمنع الجثة من الطفو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية الضحية، ومرتكبي الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.