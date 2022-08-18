السيطرة على حريق بـ"حوشين" فى دار السلام بسوهاج دون خسائر بالأرواح

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بحوش ملحق بمنزل وامتد لحوش آخر مجاور بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، وامتد لحوش مجاور دون حدوث خسائر بالأرواح.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد خسائر بالأرواح.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب الحريق بحوش ملك عوض ع ا ا يقيم بذات الناحية وأمتد لحوش مجاور ملك شقيقه عبد الناصر ع ا ا يقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بعدد "2" سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.



وبسؤال علي ع ا ا 21 سنة سائق ويقيم بذات الناحية، أفاد بأن شقيقيه مالكي الأحواش متواجدين بالعمل بالقاهرة، وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من حوش الأول، وأضاف باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.