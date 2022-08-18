السيطرة على حريق بـ"حوشين" فى دار السلام بسوهاج دون خسائر بالأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بحوش ملحق بمنزل وامتد لحوش آخر مجاور بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، وامتد لحوش مجاور دون حدوث خسائر بالأرواح.
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد خسائر بالأرواح.
وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب الحريق بحوش ملك عوض ع ا ا يقيم بذات الناحية وأمتد لحوش مجاور ملك شقيقه عبد الناصر ع ا ا يقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بعدد "2" سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.
وبسؤال علي ع ا ا 21 سنة سائق ويقيم بذات الناحية، أفاد بأن شقيقيه مالكي الأحواش متواجدين بالعمل بالقاهرة، وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من حوش الأول، وأضاف باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
السيطرة على حريق بـ"حوشين" فى دار السلام بسوهاج دون خسائر بالأرواحالخميس، 18 أغسطس 2022 10:22 ص
مشاركة
تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بحوش ملحق بمنزل وامتد لحوش آخر مجاور بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، وامتد لحوش مجاور دون حدوث خسائر بالأرواح.
الموضوعات المتعلقة
نزيف الأسفلت.. مصرع 17 و3 مصابين فى حادث الصحراوى الغربى.. مدير أمن سوهاج والسكرتير العام ينتقلان لمكان الحادث.. الصحة تدفع بــ19 سيارة إسعاف من سوهاج وأسيوط لنقلهم لمستشفى سوهاج الجامعىالأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:13 ص
مدير أمن سوهاج ينتقل لمكان حادث الصحراوى الغربى ويتابع نقل المتوفين والمصابينالأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:06 ص
أمن سوهاج يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة سيدة طافية بنهر النيلالجمعة، 29 يوليه 2022 10:36 م
بعد مصرع 7 من أسرة واحدة.. مدير أمن سوهاج ينتقل لموقع حادث الصحراوى الغربىالخميس، 07 يوليه 2022 01:57 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة