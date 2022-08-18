السفينة TULIP-M تصل سفاجا وعلى متنها 10 آلاف طن كبريت قادمة من السعودية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس،عن حركة الموانئ البحرية التابعة لها، حيث أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 610 شاحنة و 90 سيارة.
وشملت حركة الواردات 13500 طن بضائع، و 300 شاحنة و 45 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 310 شاحنة و45 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة TULIP-M بحمولة 10000 طن كبريت قادمة من السعودية والسفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2، ومغادرة السفينة أمل.
فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وتم مغادرة السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2 بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة و بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانئها المختلفة.
السفينة TULIP-M تصل سفاجا وعلى متنها 10 آلاف طن كبريت قادمة من السعوديةالخميس، 18 أغسطس 2022 10:36 ص
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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس،عن حركة الموانئ البحرية التابعة لها، حيث أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 610 شاحنة و 90 سيارة.
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