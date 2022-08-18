الخارجية الروسية: لا نرغب فى خوض مواجهة مع الناتو والولايات المتحدة

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها لا ترغب فى خوض مواجهة مع الناتو والولايات المتحدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: نعمل على تنفيذ صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة.

وفى وقت سابق، أفاد تقرير لمنظمة الصليب الأحمر أنه بسبب الحرب فى أوكرانيا، تحول تركيز نشاط الصليب الأحمر الأوكرانى إلى مساعدة المشردين داخليًا وأنه من بين الاتجاهات الرئيسية تسليم مجموعات الطعام ولفت التقرير إلى أنه تشكل منظمة الصليب الأحمر الأوكراني في مدينة كييف حوالى ألف مجموعة من هذه المجموعات يوميًا لمساعدة المشردين داخليا.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه في الوقت نفسه، تواصل تطوير اتجاهات أخرى، على وجه الخصوص، حيث يتم التركيز بشكل كبير على تزويد المستشفيات بمعدات لغرف العمليات، ومعدات التشخيص فيما تولي الكثير من الاهتمام للأطفال.