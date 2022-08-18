الخارجية الروسية: لا حاجة لإشراك دول ثالثة لمرافقة السفن بالحبوب الأوكرانية

موسكو (أ ش أ)

قال بيتر إلييتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية إن موسكو لا ترى من الضرورى إشراك دول ثالثة لمرافقة السفن المحملة بالحبوب من أوكرانيا.

وأضاف الييتشيف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، أنه : "بالنظر إلى أن سلطات كييف تمكنت من ضمان سلامة الطرق داخل مياهها الإقليمية، فإننا لا نرى حاجة لإشراك دول ثالثة لمرافقة السفن".

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى أوكرانيا (مدينة لفوف بغرب أوكرانيا) أمس الأربعاء ومن المنتظر أن يزور الأمين العام ميناء أوديسا الأوكراني غدا الجمعة، وفي اليوم التالي سيزور مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، الذي تم تشكيله في إطار صفقة الغذاء.