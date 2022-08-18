التموين: انطلاق معرض "أهلا مدارس" 1سبتمبر بتخفيضات تتراوح من 20 لـ30%

كتب مدحت وهبة

تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة معرض "أهلا مدارس" ، اعتبارا من يوم 1 سبتمبر المقبل، ويستمر إلى يوم 10 سبتمبر المقبل بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصرى، بهدف تعميق الصناعات المحلية.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى المراحل التعليم المختلفة، وأيضا توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل، وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطلاب"، كما وجه الوزير بمد المعرض بكافة المستلزمات طوال فترة إقامته، حيث سيشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس.

وأوضح المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المعرض سيتضمن كافة المستلزمات والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه الطلاب داخل المعرض، بالتعاون بين وزارة التموين والغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سيشارك كبار الشركات المنتجة بأسعار مخفضة، تتراوح من 20 لـ 30%، كما سيتم توزيع العديد من نقط التطهير داخل المعرض، بجانب أيضا زيادة عرض الممرات بالمعرض لإتاحة مسافة كبيرة لتحرك الزوار ومنع أى تزاحم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لافتا الى ان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة.