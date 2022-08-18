اليوم السابع
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التعليم: امتحانات الثانوية العامة دور ثان تعقد وفق نظام البابل شيت

الخميس، 18 أغسطس 2022 01:55 م
التعليم: امتحانات الثانوية العامة دور ثان تعقد وفق نظام البابل شيت الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الثانوية العامة دور ثان سوف تعقد وفق نظام البابل شيت بنفس عدد أسئلة امتحان الدور الأول، كما أن الأسئلة ستكون فى ورقة منفصلة ويجيب الطالب فى كراسة البابل شيت فقط.

 

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث يؤدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

 

وفيما يتعلق بالاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة "بابل شيت" فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.

 

 


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

موعد امتحانات الثانوية العامة دور ثان

جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان

اخبار مصر



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