اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 04:58 م
أكرم القصاص
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التحفظ على كشافات مجهولة المصدر داخل محل أدوات كهربائية بالإسكندرية

الخميس، 18 أغسطس 2022 03:35 م
التحفظ على كشافات مجهولة المصدر داخل محل أدوات كهربائية بالإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 300  كشاف معبأه داخل كراتين مجهولة المصدر وليس لها فواتير أو مستندات تفيد مصدرها داخل مخزن تابع لمصنع تجميع أدوات كهربائية، قبل بيعها المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية بقيام المدير عن مخزن تابع لمصنع تجميع أدوات كهربائية كائن بمنطقة العامرية، لحيازته كمية من الكشافات مجهولة المصدر قبل بيعها المواطنين.

تم مداهمة المخزن وألقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 300 كشاف مجهولة المصدر وليس لها فواتير أو مستندات تفيد مصدرها داخل كراتين قبل بيعها بالأسواق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.




 


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