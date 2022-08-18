التأديبية تعاقب إمام مسجد وصف المصلين بـ"المتطرفين" خلال خطبة الجمعة

كتب أحمد عبد الهادى

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، "ص.ع" وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية والمكلف بتيسير أعمال مديرية الأوقاف بالإسماعيلية سابقًا، بعقوبة التنبيه، لما نُسب اليه من مخالفات تمثلت في تحدثه بأسلوب غير لائق قبل المصلين أثناء إلقاؤه خطبة الجمعة في شهر سبتمبر عام 2021 بالمسجد، كما تجاوز المدة المقررة للخطبة .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، وحملت الدعوى رقم 44 لسنة 64 ق.

نسبت النيابة الإدارية ، تحدث بأسلوب غير لائق قبل المصلين بمسجد المطافئ بالإسماعيلية أثناء إلقاؤه خطبة الجمعة في شهر سبتمبر 2021، بقوله عبارة ( أنا شايف ناس موش عاجبها الكلام اللي مش عاجبه يمشي ) وكذا عبارة (نصف المسجد متطرفين والنصف الأخر مسلمين) .

كما تجاوز المدة المحدة لخطبة الجمعة بمسجد المطافئ بالإسماعيلية بالمخالفة للتعليمات والقرارات المنظمة .