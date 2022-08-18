اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يستقبل عدد من الأساقفة والكهنة بالمقر الباباوى

الخميس، 18 أغسطس 2022 06:35 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل عدد من الأساقفة والكهنة بالمقر الباباوى البابا تضواروس الثاني
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عدد من الأساقفة اليوم الخميس، وهم الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بولا مطران طنطا، والأنبا بيتر أسقف إيبارشية نورث وساوسكارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الآباء الكهنة بالولايات المتحدة الأمريكية. 
 
وقدم الأساقفة والكهنة التعزية لقداسته في ضحايا حادث حريق كنيسة الشهيد أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة، وناقشوا مع نيافته قداسة البابا بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة الرعوية في كنائس إسنا وأرمنت.
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

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