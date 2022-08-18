الإنقاذ النهرى بالقليوبية يكثف جهوده لانتشال جثة طالب غرق فى ترعة الإسماعيلية

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من جهودها لانتشال جثة طالب بالصف الرابع الابتدائي، والذي لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة قسم شرطة الخصوص، وذلك أثناء استحمامه هو وشقيقه بمياه الترعة ولعدم إجادتهما السباحة جرفهما التيار فقاما بالاستغاثة فتمكن الأهالي من إنقاذ شقيقه ولم يتمكنوا من إنقاذه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بغرق طفل بالصف الرباع الابتدائي بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم.



على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المباحث بالقسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه حال نزول كلا من "ت ك ي"، 14 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادى، وشقيقه "ب ك ي"، 9 سنوات، طالب بالصف الرابع الابتدائي، للاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة القسم، ولعدم إجادتهما السباحة جرفهما التيار فقاما بالاستغاثة بالأهالي الذين تمكنوا من إنقاذ الأول ولم يتمكنوا من إنقاذ الثاني، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لسرعة انتشال الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.