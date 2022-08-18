اليوم السابع
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"الأوقاف" تحذر الأئمة من التقصير والتهاون فى حماية المساجد من التطرف والتشدد

الخميس، 18 أغسطس 2022 02:00 ص
"الأوقاف" تحذر الأئمة من التقصير والتهاون فى حماية المساجد من التطرف والتشدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة الأوقاف، أن مواجهة أى فكر متشدد أو متطرف والعمل على استئصاله خط ثابت للوزارة لن تحيد عنه، وأنها لن تسمح لأصحاب هذا الفكر بإعادة إنتاج أنفسهم.
 
وشددت الوزارة، أنها ستضرب بيد من حديد على يد أى إمام أو مسئول بالأوقاف على أى مستوى يقصر فى الحفاظ على نقاء المساجد من التطرف والتشدد، ومع ثقتنا فى قيادات الأوقاف فإننا نكثف المتابعة.
 
وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس الأربعاء، اجتماعا  بمديرى المديريات عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطة الدعوة والمساجد فى المرحلة الراهنة، لمناقشة خطة الدعوة والمساجد في المرحلة الراهنة، حيث أكد وزير الأوقاف أن مواجهة أي فكر متشدد أو متطرف والعمل على استئصاله خط ثابت للأوقاف لن نحيد عنه، ولن نسمح لأصحاب هذا الفكر بإعادة إنتاج أنفسهم، وسنضرب بيد من حديد على يد أي مسئول بالأوقاف على أي مستوى يقصر في الحفاظ على نقاء المساجد من التطرف والتشدد، ومع ثقتنا في قيادات الأوقاف فإننا نكثف المتابعة.

كما أكد جمعة على ضرورة الاهتمام بالأنشطة وتكثيفها وتكثيف المتابعة المستمرة عليها سواء موضوع الأنشطة الدينية، أم موضوع صكوك الإطعام وتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين، مؤكدًا أن الهدف من المشروع أن نصل إلى الأكثر استحقاقًا من الأسر الأولى بالرعاية بكل عزة وكرامة.


وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

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