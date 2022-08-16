خصم شهرين من بدل صعود المنبر لمدير أوقاف الجيزة.. اعرف السبب

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، قرار لجنة القيم بديوان عام الوزارة بخصم شهرين من بدل صعود المنبر لمدير مديرية أوقاف الجيزة، مع إنذاره بالإعفاء من العمل الإداري والقيادي حال تكرار التقصير، وخصم شهرين من بدل صعود المنبر لمدير إدارة الحوامدية مع إعفائه من عمله مديرًا لإدارة الحوامدية، وخصم شهرين من بدل صعود المنبر للشيخ المكلف بالتفتيش بإدارة الحوامدية مع عودته لعمله الأصلي إمامًا وخطيبًا ونقله إلى مديرية أوقاف المنيا، وذلك لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي في متابعة خطبة الجمعة بمديرية أوقاف الجيزة .

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار، جاء بناء على المذكرة المرفوعة من الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني ونظرًا لتقصيرهم في أداء عملهم لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزارة.

وأكد رئيس القطاع الديني بالأوقاف أن القطاع الدينى سيتخذ أقصى درجات الحسم ويضرب بيد من حديد على كل من يقصر فى أداء واجبه الوظيفى، وبخاصة تجاه الحفاظ على المنبر أو يمكن غير المصرح لهم من صعود المنبر.

وفى سياق متصل، وبناءً على المذكرة المرفوعة من مدير مديرية أوقاف القاهرة أصدرت لجنة القيم بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء 16/ 8/ 2022م قرارًا بخصم شهرين من بدل صعود المنبر لإمام وخطيب بإدارة أوقاف الزاوية الحمراء بأوقاف القاهرة، لما نسب إليه من مخالفات وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم التزامه بالتعليمات فى أداء دروسه.