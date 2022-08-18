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الأمم المتحدة: وقف النار فى أوكرانيا ما زال بعيدا لغياب المفاوضات

الخميس، 18 أغسطس 2022 08:43 م
الأمم المتحدة: وقف النار فى أوكرانيا ما زال بعيدا لغياب المفاوضات أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت منظمة الأمم المتحدة أن وقف النار في أوكرانيا ما زال بعيدا لغياب المفاوضات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية الروسية، إيجور كيريلوف، اليوم الخميس، أن مواصلة القوات الأوكرانية لقصف محطة "زابوروجيا" قد يؤدى إلى وقف عملها.

وأشار كيريلوف -في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إلى أن واشنطن تشجع نظام كييف وتساهم في حدوث كارثة نووية محتملة في أوروبا.

وأضاف: "مستعدون لتقديم صور حقيقية عالية الدقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، توضح أننا لا ننشر الأسلحة، خاصة الثقيلة منها على أراضي هذه المحطة".

وتابع: "وزير الدفاع الروسي أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بهذا الأمر، لكن الولايات المتحدة تصمت عن البيانات الموضوعية بشأن القصف والوضع فى محطة الطاقة النووية، وبذلك تشجع إفلات نظام كييف من العقاب وتساهم في تطور محتمل لكارثة نووية فى أوروبا".


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