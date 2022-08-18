اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أغسطس 2022 01:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: مصرع 22 شخصا فى تشاد جراء الأمطار الغزيرة

الخميس، 18 أغسطس 2022 12:37 م
الأمم المتحدة: مصرع 22 شخصا فى تشاد جراء الأمطار الغزيرة أمطار غزيرة - أرشيفية
كتبت : هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الأمطار الغزيرة قتلت 22 شخصًا ودمرت أكثر من 2000 فدان من الأراضي الزراعية منذ يونيو في تشاد، ووفقًا للسلطات، تأثر أكثر من 110 آلاف شخص في جميع أنحاء البلاد، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم.

ووفق بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة تضم مدينة نجامينا أكبر عدد من المتضررين من الفيضانات ، بأكثر من 41000 شخص حيث  تدعم الأمم المتحدة ، إلى جانب شركائها ، الحكومة في تقديم المساعدة الطارئة من الغذاء والمأوى وإدارة الملاريا وغيرها من المساعدات الحيوية.

وأِشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الاحتياجات الإنسانية قبل الفيضانات لم يتم تمويلها إلا بنسبة 34 في المائة اعتبارًا من منتصف أغسطس  وتم تلقي 171 مليون دولار من أصل 510 ملايين دولار كانت مطلوب فيما  تم إطلاق خطة استجابة شاملة ، بدعم من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.


تشاد

الأمم المتحدة

الأمطار

أوتشا

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة