اعرف أنواع السلع وقواعد صرفها على بطاقات التموين وفق الزياد المقررة

كتب إسلام سعيد

التقى محمد امبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وطلعت حسن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بالمقر الرئيسى للغرفة التجارية وذلك لبحث قواعد صرف السلع التموينية وسلع الدعم حسب الزيادة المقرر صرفها من سبتمبر القادم بناءً على توجيهات الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجا بمبالغ تتراوح من 100 جنيه إلى 200 جنيه و300 جنيه طبقًا لعدد الأسر الموجودة على بطاقة الدعم لتوفير الحماية الاجتماعية لهم وذلك فى إطار حزمة إجراءات جديده للحماية المجتمعية ومنها زيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجا.

وناقش إمبابى مع مدير التموين بالجيزة آليات صرف السلع وذلك من خلال 2400 بدالى تموينى ومنفذ جمعيتى بالمحافظة بما يضمن تسهيل عمل بدالى التموين ومنافذ جمعيتى أثناء صرف السلع بشكل يضمن حصول المواطن على السلع المقررة بشكل بسيط وسلسل.

وقال طلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة أن الدكتور على مصيلحى وزير التموين قام بإصدار التوجيه الوزارى رقم 28 لسنة 2022 الخاص بقواعد صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقات التموين المستفادة من زيادة الدعم فلكل فرد على بطاقة التموين 1 زجاجة زيت بحد قصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة و2 كيلو سكر بحد أقصى 8 كيلو للبطاقة وكيلو أرز و2 كيلو أرز للبطاقة التى يصل عدد أفرادها 4 أفراد وعبوة مكرونة وسلع تموينية أخرى مضيفا أن التوجيه الوزارى أكد على حق المواطن في صرف باقى المستحق من الدعم من أصناف قائمه السلع والتى زادت بـ5 سلع جديدة وهى مسلى نباتى سمنة ودقيق معبأ وطحينة بيضاء وتونة، ومربى ليصل عدد السلع التى تصرف لمنافذ التوزيع إلى 30 سلعه مع عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني لمبلغ الزيادة كما أكد التوجيه الوزاري على حق المواطن في صرف مستحقاته التموينية بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التموينى.