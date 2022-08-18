اعتقال أمريكية استدعت الشرطة 512 مرة خلال يوم واحد

وكالات

اعتقلت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية سيدة قامت باستدعاء الشرطة أكثر من 11 ألف مرة هذا العام، بما في ذلك 512 مرة خلال يوم واحد في يوليو.

وحسب موقع سبق، تم إلقاء القبض على كارلا ميشيل جيفرسون، من سانت بطرسبرج، ووجّهت إليها تهمة جنحة إجراء مكالمات هاتفية، وفقًا لسجلات الحجز عبر الإنترنت في مكتب شرطة مقاطعة بينيلاس.

وأوضحت السجلات أن مركز اتصالات الطوارئ التابع لشرطة سانت بطرسبرغ تلقى 512 نداءً من المرأة من الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 2 يوليو حتى 4:30 مساءً في اليوم التالي.

ونصّت الإفادة الخطية لقسم الشرطة، وفقاً لما نقلته محطة "دبليو اس تي في"، على أن جيفرسون "تتصل باستمرار وتضايق وتقلل من شأن (الشرطة) وتشتم وتجادل، وتطالب الضباط بالحضور لاعتقالها".

وحينها خرجت جيفرسون بكفالة بعد أن أُلقي القبض عليها في 30 يونيو لإجرائها مكالمات هاتفية مفرطة مع خط الطوارئ التابع لإدارة شرطة سانت بطرسبرج.

وفي إفادة الاعتقال، كتبت الشرطة أن الاعتقال الأول جاء بعد أن أجرت جيفرسون مكالمات "أكثر من 11000 مرة" خلال عام 2022.

وقالت الشرطة إن مكالمات المرأة شكلت 10% من حجم مكالمات القسم على الخط غير الطارئ.

وينص الإقرار الخطي على أنه عندما ذهب الضباط إلى منزلها، رفضت جيفرسون فتح الباب، بل صرخت في وجوههم.

وقالت المتحدثة باسم شرطة سانت بطرسبرج، يولاندا فرنانديز، إن الوكالة جربت عدة تكتيكات لإقناع جيفرسون بالتوقف عن الاتصال قبل أن تقرر اعتقالها.

وأرسلت الشرطة في البداية فريق الصحة العقلية لمحاولة مساعدة المرأة، لكن ذلك لم يضع حداً للمكالمات. وعندما فشلت التحذيرات اللفظية ورسالة التوقف والكف، تم القبض على جيفرسون.

وتم حجز جيفرسون في سجن مقاطعة بينيلاس وأُطلق سراحها بناءً على تقدير خاص بها، وفقًا لما تظهره السجلات على الإنترنت.