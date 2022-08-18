إزالة 259 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة ضمن "الموجة 20" لإزالة التعديات بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها وذلك خلال المرحلة الأولي من الموجة "الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة"، والتي بدأت السبت الماضى، ضمن تنفيذ تعليمات السيد رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.





من جانبها، نفذت الوحدات المحلية بنطاق المحافظة أعمال إزالة 56 حالة تعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة ولاية (الموارد المائية والرى- الإدارة العامة لحماية نهر النيل-الوحدات المحلية)، ليصل بذلك إجمالي القرارات المنفذة حتى أمس الأربعاء 259 حالة تعدى بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة.



شدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية وممثلى جهات الولاية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية فى المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضى أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.



وكان المحافظ، قد قرر تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام، برئاسة السكرتير العام المساعد، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وجهات الولاية، وذلك لمتابعة تنفيذ الإزالات، وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



