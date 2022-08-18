أول رسالة علمية لتشكيل الدوائر الانتخابية البرلمانية بعد 2013 للصحفي إسماعيل رفعت

كتب أسامة عبد الحميد

تناقش لجنة التحكيم والمناقشة رسالة ماجستير في الدراسات الجيوسياسية مقدمة من الصحفي و الباحث إسماعيل رفعت الصحفي مؤسسة وجريدة اليوم السابع، كأول رسالة علمية لتشكيل الدوائر الانتخابية البرلمانية بعد 2013 على أسس سياسية تمنع الجماعات من التلاعب بالدولة.

الرسالة تتناول الدوائر الانتخابية كدراسة في الجغرافيا السياسية، ترسيما وتحليلا، وقيام مؤسسة التشريع والرقابة وانعكاساتها على تشكيل الحكومة، وكل ذلك على أسس الانتماء للوطن، بمحددات سياسية، وبرنامج وطني تشاركي، يعالج حقوق المواطنين وتوزيعهم وظروفهم بعيدا عن الانتماء للجماعات ذات الأجندة الخاصة، والتي سعت لاختطاف مؤسسة التشريع قبل 2013، وحرقها وتخريبها بعد هذا التاريخ.

وتتناول الرسالة المتغيرات المكانية والسكانية والطبيعية ونشاط السكان وظروف بيئتهم، وما تعرضو له قبل 2013، ونجاح الدولة في ضبط هذه البيئة ومنح المواطن حرياته الكاملة، بداية من ترسيم الدوائر على أسس الحق الكامل للجميع، حيث تناولت شبه جزيرة سيناء، تحت عنوان: الدوائر الانتخابية في شبه جزيرة سيناء - دراسة في ةلجغرافيا السياسية .. للباحث إسماعيل رفعت إبراهيم إسماعيل ، يناقشها معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( ألسكو )، في الحادية عشرة من صباح الثلاثاء 23 أغسطس 2022.

اختار الباحث إسماعيل رفعت إبراهيم إسماعيل، بتوجيه من المشرف الدكتور أحمد حسن إبراهيم، اختار موضوع ومنطقة الرسالة (شبه جزيرة سيناء)، كمثال للمعالجة والملائمة لخصوصية، وطبيعة المكان والظرف، ودعما لتوجه الدولة لمعالجة القضايا بما يناسب الحقوق بمواطنة كاملة ترضي متطلبات الجماهير.

ياتي الإشراف على الرسالة، بالإضافة إلى لجنة المناقشة والحكم، تعبيرا عن أبرز أسماء عربية علمية متخصصة في معالجة مقومات الدولة وأسس بنائها، وأطر ومحدداتها السياسية، من وجهة نظر علم الجغرافيا السياسية، ولا سيما جغرافيا الانتخابات الحاكمة في تشكيل برلمانات الدول كسلطة تشريعية ورقابة ومحاسبة ومنح وسحب السلطات، تنعكس على تشكيل السلطة التنفيذية، وتاتي كسلطة شعبية ومشاركة جماهيرية في السلطة.

يشار إلى نجاح الدولة في توفير الحقوق للجميع على أسس المواطنة الكاملة، بعد فترة صنفت فيها الجماعات المجتمع على أسس الولاء والانتماء لها، وهيأت كل شيء وشكلت كل ما يكرس ويأتي بمنتسبيها فقط، وإقصاء من هم خارجها.

اللجنة العلنية للمناقشة والحكم، تنعقد برئاسة العالم الكبير الدكتور أحمد حسن إبراهيم العميد السابق لكلية الآداب بجامعة القاهرة، وأستاذ الجغرافيا البشرية المتفرغ، وأبرز المعالجين لقضايا الجغرافيا السياسية وأسس بناء الدولة وعناصرها السياسية، والعضو البارز بالجمعية الجغرافية المصرية/العربية، وعضوية الدكتور عمر محمد علي أستاذ الجغرافيا بجامعة حلوان وعضو الجمعية الجغرافية المصرية/العربية، كمناقشا، حيث يسهم بنصيب وافر بأبحاث ومؤلفات في التخصص بالإضافة إلى تقديم مشروعات الدولة للقارئ من وجهة نظر مستقبلية، وعضوية الدكتور ماهر حمدي عيش أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة المنوفية، عضو الجمعية الجغرافية المصرية/العربية، كماقشا، وصاحب عدد كبير من المؤلفات في التخصص.



رسالة علمية لتشكيل الدوائر الانتخابية البرلمانية بعد 2013 للصحفي إسماعيل رفعت



رسالة علمية لتشكيل الدوائر الانتخابية البرلمانية بعد 2013



ملخص الرسالة



ملخص الرسالة (2)



مناقسة رسالة الماجستير (1)



مناقسة رسالة الماجستير (2)



مناقسة رسالة الماجستير (3)



