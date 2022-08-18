أسوان تعلن بدء تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت محافظة أسوان، بدء تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل المحافظة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك ضمن الجهود الحكومية التى تبنت هذه المبادرة فى كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

يأتى ذلك تأكيداً على جدية التعامل الوطنى مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على أرض الواقع، وكذا وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها سواء من الداخل أو الخارج.

وأكد أشرف عطية، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن تقديم المشروعات سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين على المنصة بداية من 21 أغسطس الجارى وحتى 7 سبتمبر 2022، على هذا الرابط ( http://www.sgg.eg )، وسيقوم منسق المحافظة ومسئول بوزارة التخطيط بإستعراض كيفية الدخول على المنصة خطوة بخطوة للتسهيل على المواطن العادى لكيفية الدخول لتقديم مشروعه وكيفية إستيفاء المعايير، على أن تقوم اللجنة المختصة بالمحافظة في 15 سبتمبر بموافاة اللجنة الوطنية للمبادرة بهذه المشروعات بعد تصنيفها.

وأوضح "عطية"، أن المبادرة تتركز على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأيضاً المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، كما تصنف المشروعات الخضراء إلى خمس فئات رئيسية وهى المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث والسيطرة عليه.

وأشار، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء اجتماع مجلس المحافظين الأخير تم ترشيح عدد من المشروعات الخضراء والذكية التى يمكن تمويلها فى إطار المبادرة، وتقوم لجنة فنية بمراجعة وتصنيف المشروعات وتحديد المشروعات ذات الأولوية لربطها بجهات التمويل ضمن المبادرة الوطنية، وهو الذى توازى مع تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية مستشارين من الوزارات المعنية كالتنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطاقة والمجلس القومى للمرأة والجهات الأخرى.

وتابع محافظ أسوان، أن المنافسة ستتم على 162 مشروعا من كل المحافظات لاختيار 18 مشروعا فائزا، بحيث يتم حشد التمويل اللازم للمشروعات الفائزة وجذب الاستثمارات والإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ ( كوب 27 ) الذى ستستضيفه مصر، لافتاً إلى أن إختيار المشاريع الفائزة سيكون مقروناً بمعايير متعددة أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة وأحكام إتفاق باريس للمناخ، وسيتم وضع معايير لاختيار كل من المشاريع الخضراء والذكية بما يحقق أهداف المبادرة.