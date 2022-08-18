أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم تسجل 35 جنيها للمستهلك

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الدواجن فى المزارع تحرك نحو الصعود اليوم الخميس بحوالي جنيهين في الكيلو، بالتزامن مع حركة فى سعر الأعلاف نحو الارتفاع مما ينعكس على أسعار الدواجن بالمزارع، ويسجل الكيلو تسليم أرض المزرعة 31 جنيها مقابل 29 جنيها، ويصل السعر للمستهلك 35 جنيها.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 53 جنيها وتحرك سعر الكتكوت الأبيض فى تداولات اليوم ليسجل 5.5 جنيه، وسجل الكتكوت الساسو 4.75 إلى 5.40 جنيه، كما سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضا 20 جنيها.

وعن أسعار البيض، بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 52 جنيها فى المزرعة وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى60 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 58 جنيها اليوم.

الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، الأمر الذى يجعل أسعار الدواجن أو البيض تختلف من محافظة إلى أخرى بل ومن منطقة إلى أخرى.