اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 08:24 ص
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أسعار الحديد والصلب فى مصر .. 17500 جنيه للطن

الخميس، 18 أغسطس 2022 08:00 ص
أسعار الحديد والصلب فى مصر .. 17500 جنيه للطن صناعة الحديد - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الحديد والصلب فى السوق استقرار ملحوظ خلال تداولات اليوم الخميس 18 أغسطس 2022، بعد أن أرسلت بعض المصانع المنتجة رسائل نصية لعملائها بتعديل أسعار بيع منتجاتها خلال شهر أغسطس 2022، وفيما يلى تفاصيل أسعار حديد التسليح.

أسعار الحديد والصلب اليوم

حديد بيشاى للصلب 17500 جنيه للطن
 
حديد الجيوشى للصلب 17500 جنيه للطن
 
حديد الجارحى 17550 جنيها للطن
 
حديد عز 17900 جنيه للطن
 
حديد المراكبى 17550 جنيهًا 
 
مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن
 
 
 
أكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار يبقى هو قلة نسب المعروض من المنتج النهائى لحديد التسليح بالسوق المحلية وهو ما جاء مدفوعًا بتراجع شديد فى معدلات استيراد المادة الخام (البيلت) نتيجة القيود الاستيرادية على المواد الخام وهو ما خفض الطاقات الإنتاجية بالمصانع بنسب كبيرة.

الحديد والصلب

اسعار الحديد والصلب

سعر الصلب

اسعار الصلب



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