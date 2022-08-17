وزير الرى يفوز بجائزة للابتكارات والطرق الناجحة لإدارة خدمات المياه

كتبت أسماء نصار

فاز الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية و الري ، بجائزة Nexus - Water Energy Food Ecosystem 2022 (WEFE)، والتى تُمنح للباحثين الذين ابتكروا وطبقوا طرق ناجحة لإدارة خدمات المياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي على المستوى المحلي أوالإقليمي.

يشار إلى أن الجائزة مقدمة من "مبادرة الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط​" PRIMA، وهى مبادرة برعايةالاتحاد الأوروبي لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء في 19 دولة من اوروبا و دول البحر الأبيض المتوسط.

الجدير بالذكر أن سويلم حصلعلى بكالوريوس الهندسة من جامعة الزقازيق فى عام 1991، وفى عام 1992 حصل على دبلوم فى هندسة المياه من الجامعة التى تخرج منها،وعمل باحثًا بالمركز القومى لبحوث المياه.

وفى عام 1994 حصل على ماجيستير فى هندسة البيئة والرى من جامعة ساوثهامبتون بالمملكه المتحدة، وفى عام 2002 حصل علىالدكتورة من جامعة اخن فى ألمانيا .