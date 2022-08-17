اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 11:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يعتمد 87 عضوة جديدة بمقارئ السيدات

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:24 م
وزير الأوقاف يعتمد 87 عضوة جديدة بمقارئ السيدات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، 87 من الواعظات والمحفظات المعينات والمعتمدات، وعضوات هيئة التدريس ومعاوناتهن، والواعظات خريجات أكاديمية الأوقاف (نظام الدورات المتكاملة) لعضوية مقارئ السيدات.
 
وأوضحت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الوزارة بخدمة القرآن الكريم ومقارئ السيدات وهنَّ على النحو التالى :

 

 


 
 
وقالت وزارة الأوقاف، إنه على الراغبات منهن فى اختبار شيخة مقرأة تأكيد ذلك عن طريق تسجيل الرقم القومى خلال أسبوع من تاريخه:
 
 
وأكدت وزارة الأوقاف، أنه فى إطار جهود وزارة الأوقاف فى العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة فى المجتمع، لأول مرة السيدات شيخات لمقارئ القرآن الكريم، حيث اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمس الثلاثاء، أول أربع مقارئ للسيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات ( الشرقية – الغربية – المنوفية – الإسكندرية )، على أن تعقد المقرأة يوم السبت من كل أسبوع عقب صلاة العصر بمصلى السيدات بدءًا من السبت المقبل.
 
 

واعظات الأوقاف

الأوقاف

اكاديمية الأوقاف

مقارئ السيدات

الأوقاف اون لاين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة