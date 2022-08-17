وأعربت موديسي - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم - عن اعتقادها، فيما يتعلق بالتنمية، بأن روسيا تمتلك القدرة على الاستثمار، وعلى أن تصبح شريكة في تطوير الاقتصاد، مما سيقود إلى الحد من الفقر وتقليل التبعية في القارة السمراء.



وقالت: "نعتقد أن المساهمة والاستثمارات الحقيقية الروسية في اقتصاد الدول الإفريقية لن تؤدي فقط إلى تحسين الاقتصاد الروسي، بل ستساعدنا أيضا على النهوض".