وزيرة البيئة: مصر تجاوزت أزمة جائحة كورونا بالمشروعات الخضراء

كتبت منال العيسوى

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر رغم جائحة كورونا، استطاعت إصدار السندات الخضراء ، وصياغة نظام تخطيطي يضمن زيادة التمويل الحكومي، والموازنة العامة للمشروعات الخضراء بإصدار معايير الاستدامة البيئية وفي قلبها تغير المناخ، بهدف الوصول في 2030 إلى100%من الموازنة العامة لتمويل مشروعات خضراء.

واوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، أنه تم التخطيط لنموذج تكيف مستدام، وربطه بسوق الكربون، إلى جانب استكمال العمل على المادة 6 والنجاح المحقق في مؤتمر جلاسكو للمناخ، إضافة لبحث آليات تحقيق عملية التنفيذ، من حيث المساهمات والإجراءات وربطها بزيادة تمويل التكيف.

وأشادت وزيرة البيئة بفكرة السندات الخضراء الفرعية، التي ستتيح للمجموعات المحلية، أن تحظى بمشروعاتها الخضراء، كما تتيح التنوع في المشروعات والأفكار، بين الفئات المحلية في الدولة الواحدة، وربط هذا بالاستراتيجيات الوطنية للمناخ، وخطط المساهمات الوطنية المحدثة.