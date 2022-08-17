وداعا لتساقط الشعر.. تناول البيض يوميا يدعم صحة الشعر

كتبت ميرفت رشاد

يعد تساقط الشعر أمرا محبطا للغاية لأنه قد يكون من الصعب منعه، ويعتبر فقدان بعض الشعر أمرًا طبيعيًا لعملية الشيخوخة، لكن هناك عوامل أخرى محتملة مثل الجينات، ونقص المغذيات، والإجهاد، أو غيرها من المشاكل الأساسية، فإن دمج المزيد من العناصر الغذائية الصحيحة فى نظامك الغذائى اليومى قد يكون وسيلة مفيدة فى منع المزيد من تساقط الشعر، ويعد البيض من أفضل الأطعمة التى تدعم صحة الشعر، وتحديداً صفار البيض، وفقا لما نشره موقع eatthis.

فوائد تناول البيض

يحتوى البيض على العناصر الغذائية والفيتامينات التى قد تساعد فى تعزيز نمو شعرك، ويعتبر البيض مصدرًا طبيعيًا للبيوتين، وهو من العناصر الغذائية الداعمة لصحة الشعر، والبيوتين هو نوع من فيتامين ب، وبصرف النظر عن البيض، يمكن العثور على البيوتين فى اللحوم والأسماك والبذور والمكسرات، وستحصل فى بيضة واحدة على نحو 10 ميكروجرام منه، وهو ما يمثل 33% من القيمة اليومية الموصى بها، ووفقًا للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، تعد هذه النسبة تقريبًا أعلى نسبة من البيوتين، وتأتى فى المرتبة الثانية بعد كبد البقر، ويعد البيض أسهل قليلاً فى دمجه فى وجباتك من الكبد.

وعلى الرغم من عدم وجود الكثير من البيانات التى تظهر أن البيوتين يمنع على وجه التحديد تساقط الشعر، إلا أن هناك بعض البيانات التي تشير إلى أن نقص هذه المغذيات مرتبط بنمو الشعر غير الصحى، لذا فإن تناول أطعمة البيوتين مثل البيض قد يساعد فى الحفاظ على نمو شعرك بمعدل صحى.

ووجدت إحدى المراجعات أن مكملات البيوتين ساعدت فى نمو الشعر وتقوية الأظافر لدى المشاركين الذين يعانون من مشاكل أساسية مثل متلازمة الأظافر الهشة، وخلصت الدراسة إلى أنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث حول ما يمكن أن يفعله البيوتين للأشخاص الذين ليس لديهم بالفعل مشاكل مع شعرهم أو أظافرهم.

ويذكر أيضًا أن ميزة أخرى متعلقة بالشعر فى تناول البيض هى أنه يحتوى على بروتين عالى الجودة وهو عنصر غذائى آخر يدعم صحة الشعر، ووجدت دراسة استمرت ثلاثة أشهر على النساء ذوات الشعر الخفيف أن مكملات البروتين قد تساعد فى تقليل ترقق الشعر وتساقطه.