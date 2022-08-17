نتيجة تنسيق الجامعات 2022 .. اعرف الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2022/2023، للشُعبتين العلمية (علوم - رياضة) والأدبية.

وجاءت الحدود الدنيا للمرحلة العلمية بكليات جامعة الإسكندرية على النحو التالي:

طب الإسكندرية 382

طب أسنان الإسكندرية 376

صيدلة الإسكندرية 370

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية "علوم" 365



هندسة الإسكندرية 353



حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية "رياضة" 343



● وجاءت الحدود الدنيا للمجموعة الأدبية على النحو التالي:



الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 348



فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315



تربية الإسكندرية 312



تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 290



سياحة وفنادق الإسكندرية 285



تربية (طفولة) الإسكندرية 280



تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278



آداب انتساب موجه الإسكندرية 278



تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276



تربية نوعية الإسكندرية 269