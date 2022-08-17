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نتيجة تنسيق الجامعات 2022 .. اعرف الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة الإسكندرية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:19 م
نتيجة تنسيق الجامعات 2022 .. اعرف الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلن الدكتور  محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2022/2023، للشُعبتين العلمية (علوم - رياضة) والأدبية.

وجاءت الحدود الدنيا للمرحلة العلمية بكليات جامعة الإسكندرية على النحو التالي:

طب الإسكندرية 382

طب أسنان الإسكندرية 376

صيدلة الإسكندرية 370

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية "علوم" 365

هندسة الإسكندرية 353

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية "رياضة" 343

● وجاءت الحدود الدنيا للمجموعة الأدبية على النحو التالي:

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 348

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315

تربية الإسكندرية 312

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 290

سياحة وفنادق الإسكندرية  285

تربية (طفولة) الإسكندرية 280

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278

آداب انتساب موجه الإسكندرية 278

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276

تربية نوعية الإسكندرية 269

 


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