نتيجة تنسيق الجامعات 2022 .. اعرف الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2022/2023، للشُعبتين العلمية (علوم - رياضة) والأدبية.
وجاءت الحدود الدنيا للمرحلة العلمية بكليات جامعة الإسكندرية على النحو التالي:
طب الإسكندرية 382
طب أسنان الإسكندرية 376
صيدلة الإسكندرية 370
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية "علوم" 365
هندسة الإسكندرية 353
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية "رياضة" 343
● وجاءت الحدود الدنيا للمجموعة الأدبية على النحو التالي:
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 348
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315
تربية الإسكندرية 312
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 290
سياحة وفنادق الإسكندرية 285
تربية (طفولة) الإسكندرية 280
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278
آداب انتساب موجه الإسكندرية 278
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276
تربية نوعية الإسكندرية 269
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