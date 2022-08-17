اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة تنسيق الجامعات 2022.. اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات جامعة الإسكندرية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:23 م
نتيجة تنسيق الجامعات 2022.. اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت كليات جامعة الإسكندرية عن الأوراق المطلوبة للتقديم الكليات بعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة.

1- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة ضوئية شهادة الثانوية العامة.
2- بطاقة الترشيح .
3- اصل شهادة الميلاد المائية +3 صورة شهادة الميلاد المائية .
4-  عـدد 3 صور البطاقة . (الرقم القومـــي)
5- 6 صور شخصية للطالب .
6- 2 جند / 6 جند . (من قسم الشرطة التابع لمحل السكن ).
 

أوراق داخلية في الكلية يتم التحاقها بملف الطالب:

1-  طلب الكشف الطبي.
2- طلب الإلتحاق.
3- إيصالات ســداد المصاريف . (يتم الســداد بالفيزا وليس نقـــدا).
4-  يلتزم الطالب مواليد 2004 وما أدنها بتسليم نموذج 2 جند / 6 جند.


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اوراق تقديم الكلية

طريقه تقديم الكلية

نتيجة تنسيق الجامعات 2022

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة