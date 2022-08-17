نتيجة تنسيق الجامعات 2022.. اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كليات جامعة الإسكندرية عن الأوراق المطلوبة للتقديم الكليات بعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة.



1- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة ضوئية شهادة الثانوية العامة.

2- بطاقة الترشيح .

3- اصل شهادة الميلاد المائية +3 صورة شهادة الميلاد المائية .

4- عـدد 3 صور البطاقة . (الرقم القومـــي)

5- 6 صور شخصية للطالب .

6- 2 جند / 6 جند . (من قسم الشرطة التابع لمحل السكن ).



أوراق داخلية في الكلية يتم التحاقها بملف الطالب:

1- طلب الكشف الطبي.

2- طلب الإلتحاق.

3- إيصالات ســداد المصاريف . (يتم الســداد بالفيزا وليس نقـــدا).

4- يلتزم الطالب مواليد 2004 وما أدنها بتسليم نموذج 2 جند / 6 جند.