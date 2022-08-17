مصرع 10أشخاص في حصيلة رسمية أولية لضحايا الحرائق في شرق الجزائر

كتب أحمد عرفة

أكدت الرئاسة الجزائرية، سقوط عدد من الضحايا جراء الحرائق في ولايات شرق البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأكدت الرئاسة الجزائرية تسخير كل إمكانيات الدولة لمكافحة الحرائق والتكفل بالمصابين، موضحة أن الحرائق اندلعت في ولايتي الطارف وسطيف شرق البلاد.

وأشارت السلطات الجزائرية، إلى تسجيل 39 حريقا في 14 ولاية والجهود متواصلة لإخمادها، مؤكدة وفاة 8 أشخاص إثر مداهمة الحرائق لحافلة في شرق البلاد.

كما أكدت السلطات الجزائرية، مصرع 10 أشخاص في حصيلة رسمية أولية لضحايا الحرائق في شرق الجزائر.