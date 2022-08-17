اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 05:48 م
أكرم القصاص
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الجزائر: اندلاع 10 حرائق في 7 ولايات وتكثيف الجهود لإخمادها

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 05:00 م
الجزائر: اندلاع 10 حرائق في 7 ولايات وتكثيف الجهود لإخمادها حرائق الغابات فى الجزائر
أ ش أ

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أعلنت الجزائر تسجيل 10 حرائق اليوم الأربعاء في 7 ولايات مختلفة.


وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان اليوم، أن عمليات إخماد الحرائق لا تزال متواصلة، مؤكدة أنه تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإخماد تلك الحرائق.


وبحسب البيان، تم الاستعانة بالمروحيات التابعة للحماية المدنية والجيش لإخماد الحرائق في المناطق الغابية ذات الطبيعة الجبلية الوعرة.


كانت الجزائر قد رفعت من حالة التأهب القصوى، تحسبا لوقوع حرائق، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الجارية.


الجزائر

حرائق الغابات

حرائق الغابات فى الجزائر

الحماية المدنية الجزائرية



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