اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:07 م
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مصرع شاب غرقا فى نهر النيل بأبو النمرس

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:57 م
مصرع شاب غرقا فى نهر النيل بأبو النمرس الإنقاذ النهرى- أرشيفية
بهجت أبو ضيف

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تعرض شاب للغرق في نهر النيل بمنطقة أبو النمرس، وتم انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل، وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن شابا تم تحديد هويته، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

غرق شاب

نهر النيل

أبو النمرس

امن الجيزة



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