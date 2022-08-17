محب سالم: كل القطاعات تعمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس محب سالم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن كافة قطاعات الشركة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات القابضة للتشييد والتعمير .

أضاف لـ"اليوم السابع" أن شركة المقاولات المصرية حصلت على حجم عمل يقدر بنحو 3 مليارات جنيه فى مبادرة حياة كريمة فى مركز أبو تشت بمحافظة قنا، لافتا أن أعمال التنفيذ تتم بصورة جيدة جدا وفق الجدول الزمنى وسط حالة من الصحيان لإنجازها تماما الشركة تسعى أيضا للحصول على مشروعات جديدة ضمن المبادرة، حيث أن الشركة لديها القدرة على تنفيذ مشروعات في العديد من المحافظات المطروحة فيها المبادرة خاصة محافظة الشرقية .

وأشار المهندس راضى عبد العزيز، رئيس القطاعات والمشرف العام عليها أن الشركة ستقوم بتنفيذ ما يسند إليها من كافة أعمال المرافق بالمركز تحت اشراف الهيئة الهندسية وبدعم من الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لافتا ان ما تمتلكه الشركة من خبرات فإنها قادرة على انجاز المشروع طبقا للمواصفات.

أوضح راضى عبد العزيز، أن الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محب سالم، شدد على أهمية سرعة تسليم كافة المشروعات التي يتم تنفيذها دون تأخير خاصة مشروعات حياة كريمة مع الانتهاء من المشروعات المتأخرة.