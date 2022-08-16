نائب محافظ أسوان يتفقد معدلات تنفيذ مشروعات قرى حياة كريمة.. صور

واصل أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، المتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، رافقه خلالها رؤساء المراكز، ومديرى المشروعات والجهات المعنية المنفذة لهذه المشروعات.

وشملت جولة نائب المحافظ تفقد عدد من مشروعات إنشاء الأسواق الحضارية ومواقف السيرفيس ووحدات الإطفاء والتى تصل إلى 16 سوقا وموقف ووحدة، حيث تفقد مشروع السوق الأسبوعى الحضارى بقرية أبو سمبل على مساحة 1400 م2، وبتكلفة 4 ملايين جنيه، ويضم 75 بايكة ومحل.

كما تفقد السوق الحضارى ببلانة والمقام على مساحة 625 م2 وبتكلفة 4 ملايين جنيه ويستوعب 42 سيارة ، بجانب تفقد مجمع مواقف السيرفيس ببلانة على مساحة 2400 م2 وبتكلفة 4 ملايين جنيه ، بطاقة 75 بايكة ، فيما جارى تنفيذ مشروع وحدة الإطفاء بقرية الأمل التابعة لقروى النقرة ، والمقامة على مساحة 500 م2 وبتكلفة 3.5 مليون جنيه بواقع 2 سيارة إطفاء.

وفى نفس السياق، تفقد نائب المحافظ مواقع العمل لبدء إنشاء عدد 2 موقف للسرفيس بغرب وشرق قرية الكفور بمركز كوم أمبو ، وقد سبق ذلك تفقد مشروع إنشاء وحدة الإطفاء بالرديسية بمركز إدفو ، وقد أكد أحمد شعبان بأنه تم نقل تعليمات محافظ أسوان بشأن الإسراع بوتيرة العمل لنهو كافة المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.

وأشار إلى أنه تم التوجيه بضرروة دخول أى مشروع يتم الإنتهاء منه إلى الخدمة لتحقيق العوائد الإيجابية منه على المواطنين ليجنوا ثمار هذه الإنجازات التى تساهم فى تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.

وتابع نائب محافظ أسوان، بأن مشروعات المواقف بقرى حياة كريمة داخل نطاق مركز ومدينة كوم أمبو تضم إنشاء موقف روؤف ( غرب ) على مساحة 16 ألف و 450 م2 وبتكلفة تقديرية 24 مليون جنيه ويستوعب 232 سيارة ، ويشتمل على العديد منطقة خدمات تضم 16 محل متنوع الأنشطة ، ومسجد ، بجانب 12 دورة مياه حضارية ، بجانب أنه جارى إنشاء موقف الكفور ( شرق ) على مساحة 12 ألف و 400 م2 وبتكلفة تقديرية 23 مليون جنيه ، ويسع 141 سيارة ، ويضم منطقة خدمات تشتمل على 24 محل متنوع الأنشطة ومسجد ودروات مياه.

وأوضح، بأنه بالنسبة لمشروعات قرى حياة كريمة بنصر النوبة فإنها تضم إنشاء أسواق حضارية ببلانة وتوشكى بتكلفة 4.3 مليون جنيه لكل منهما ، كما يحتوى كل سوق منهم على 74 باكية ودروات مياه ومكاتب إدارية ، بجانب إنشاء موقف بلانة بسعة 42 سيارة ومنطقة خدمات بتكلفة 4.4 مليون جنيه ، بالإضافة إلى إنشاء وحدة إطفاء تسع 2 سيارة ومبنى إدارى على مساحة 200 م2 وبتكلفة تقديرية 3.8 مليون جنيه ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروعات للمواقف والأسواق الحضارية ووحدات الإطفاء داخل قرى حياة كريمة بإدفو بواقع 2 موقف و 2 سوق حضارى ، علاوة على 2 وحدة إطفاء.