محافظ الوادى الجديد يتفقد قرى بشائر الخير ضمن خطة المحافظة للجذب السكانى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، الأربعاء، مشروع بشائر خير الوادي شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس المركز، والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

والتقى المحافظ القاطنين الجدد واستمع لمطالبهم، مُوجهًا بعمل طريق ترابي لخدمة الأهالي بعيدًا عن الطريق السريع، وسرعة الانتهاء من طرح المحال التجارية للراغبين، وحصر الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة لتوزيعهم على المدارس وتوفير حافلة لنقلهم ذهابًا وإيابًا. كما وجّه بإقامة 100 منزل إضافي للتوسع في مشروع الجذب السكاني واستيعاب الإقبال.

من ناحيةٍ أخرى تفقد الزملوط شتلات التوت بمزرعة مؤسسة التكافل الاجتماعي بجوار قرى بشائر الخير، والتي تستهدف زراعة 7 أفدنة بـ14 ألف شتلة ضمن المبادرة الرئاسية لتوطين زراعة التوت وصناعة الحرير في مصر، ووجّه مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع الإنتاج مع الحوامل المعدة لتربية دودة القز مجانًا على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة (الأسر المنتجة).