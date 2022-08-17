محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بـ3 مدن لتذليل العقبات.. صور

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدن بنها والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة، لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها لدفع الأعمال وتذليل العقبات، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة لها وإدخالها الخدمة.

وبدأ المحافظ الجولة، بتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا بمدينة بنها والجاري تنفيذها بعد انتهاء المرحلة الأولى، وتبلغ تكلفة المرحلة الثانية أكثر من 30 مليون جنيه، وتشتمل على رصف وتطوير مدخل بنها الجنوبي من الطريق الزراعي في الاتجاهين حتى كوبري المصنع الحربي، وكذلك تطوير ورصف ورفع كفاءة كوبري المصنع الحربي حتى كمين أتريب، وتطوير وتوسعة ورصف امتداد شارع فريد ندا أمام مديرية الطرق بالقليوبية بدءا من الكمين حتى كورنيش الرياح التوفيقي (مدخل بنها للقادم من الطريق الإقليمي ومدينة المنصورة)، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الإنارة والكهرباء من خلال دفن الكابلات الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية وتركيب أعمدة إنارة حديثة.

كما يتضمن التطوير إعادة تأهيل 5 حدائق بمدخل المدينة وشارع فريد ندا بمسطح 6000 متر مسطح، ورصف وتطوير وتوسعة الطرق بإجمالي طول 2 كيلومتر وإجمالي مسطح 32 ألف متر مسطح.

كما تفقد المحافظ، خلال جولته بمدينة بنها، الحديقة التي انشأتها المحافظة بمدخل المنطقة الاستثمارية لتكون وجهة حضارية لها وتكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة، حيث وجه المحافظ بمتابعة الحديقة بشكل دائم والحفاظ عليها من خلال الري المنتظم للأشجار والمسطحات الخضراء، كما شدد المحافظ أيضا على نظافة الحديقة ووضع صناديق للقمامة وصيانة أعمدة الكهرباء.

وتابع المحافظ جولته بمدينة بنها بتفقد أعمال رصف طريق أسفل كوبري الشموت، حيث تتم الآن أعمال رصف الطبقة السطحية للطريق بطول 1.3 كيلو متر في الاتجاهين حيث تم تطوير للطريق بالكامل وإنشاء جزيرة وسطى وأرصفة للمشاة، كما وجه المحافظ خلال الجولة برفع كفاءة المنطقة المحيطة بكوبري الشموت بالكامل ومنع أي تراكمات للقمامة.

واستكمل الهجان، جولته بمدينة القناطر الخيرية لتفقد أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من أعمال تغطية ترعة الباسوسية، والذي يبلغ طولها 7 كيلو حيث تم الانتهاء من تغطية 6.7 كيلو متر ومتبقي 300 متر خرسانة و150 متر حفر، حيث وجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع مديرية الطرق والكباري لبدء أعمال الرصف، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارات المرور لعمل مخطط مروري لتحويل الطريق وتسيير الحركة المرورية خلال أعمال الرصف.

وتقوم مديرية الطرق والنقل بالإشراف على التنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية، مؤكد أن تغطية ترعة الباسوسية سيساهم في أن يصبح هناك طريق بديل لطريق أبو الغيط لتيسير حركة المرور على المواطنين.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد طريق المنطقة الجغرافية أمام شركات البترول بمسطرد بشبرا الخيمة ومحور الخصوص، وذلك لمتابعة أعمال النظافة حيث وجه المحافظ بكنس الطريق من الجانبين وإزالة الأتربة ومنع أي تراكمات للقمامة وتكثيف المتابعة الميدانية لضبط أي سيارة تلقي القمامة بالشوارع الرئيسية، وخلال الجولة تم ضبط سيارة كارو تلقي القمامة بمحور الخصوص وعلى الفور وجه المحافظ بضبط السيارة والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها.



رصف نفق الشموت



متابعة منظومة النظافة بشبرا الخيمة



رصف وتطوير شارع فريد ندا ببنها



خلال تفقد حديقة المنطقة الاستثمارية ببنها



رصف طريق الشموت



جانب من حديقة المنطقة الاستثمارية ببنها



خلال الجولة



حديقة المنطقة الاستثمارية