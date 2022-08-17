محافظ أسيوط يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمبادرة المشروعات الخضراء

أسيوط - هيثم البدرى

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الاول للجنة التنفيذية بالمحافظة والخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى اطلقتها الحكومة المصرية، فى ضوء استضافة مصر، ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 .

حضر الإجتماع المهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة والمهندس هانى ثروت رئيس منطقة اسيوط بالشركة المصرية للاتصالات ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والمهندس مدحت محمد حسن مدير ادارة الاستثمار بالمحافظة وعبد الباقى سيد منسق اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة ومسئولى وزارة التخطيط وادارة البيئة والمشاركة المجتمعية وممثلى منظمات المجتمع المدنى بالمحافظة واعضاء اللجنة التنفيذية.

استعرض الحضور خلال الاجتماع تفاصيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وخطوات ومراحل عمل المبادرة ، وكيفية المشاركة فى فعاليات المبادرة ، وشروط التقدم لها وفئات المشروعات ، ومعايير المشاركة والتقييم للمشروعات بالاضافة الى شرح مهام عمل اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة وتوزيع المهام والادوار على كافة المشاركين بها ، واعضاء اللجنة والتى تمثلت فى التوعية بالمبادرة وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة ودراسة المشروعات المقدمة على الموقع الالكترونى وفقاً للمعايير التى تحددها اللجنة التنظيمية الوطنية واختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة ( مشروع واحد لكل فئة من الفئات الست للمشروعات ) .

وأكد محافظ أسيوط، على أهمية المبادرة التى اطلقتها الحكومة والتى وصفها بالرائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى واثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة لافتا الى ان المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى ،من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية حيث تنقسم تلك المشروعات الى 6 فئات هى "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة و المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وذلك على ان تستهدف المشروعات المقدمة المجالات الاتية " مشروعات تقوم على ممارسات الاعمال المراعية للبيئة والتى تؤدى الى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجى والتخفيف من اثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعيةوحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه " .

وطالب المحافظ بدعوة كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وكافة مؤسسات المجتمع المدنى والمهتمين بالمشاركة فى فعاليات المبادرة وبرامج التوعية والتدريب والمشاركة بتقديم المشروعات وفقاً للشروط التى سيتم الاعلان عنها خلال الساعات القادمة، لافتاً الى انه سيتم اختيار افضل ١٨ مشروع على مستوى الجمهورية من خلال اللجان الفنية المشكلة بواقع 3 مشروعات من كل فئة من الفئات الست ، بحيث يتم توفير التمويل و الاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ cop27 " " بشرم الشيخ .