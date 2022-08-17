محافظ أسوان يتفقد موقع إصلاح الكسر المفاجئ لخط طرد الكرور

أسوان - صلاح المسن

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى علي أجل إيجاد حل جذرى لمشكلة تكرار الكسورات لخط الطرد للصرف الصحى لمحطة 11 بالكرور.

كما وجه بسرعة طرح مشروع خط الطوارئ البديل لهذا الخط والذى يبدأ من محطة الكرور وحتى محطة نجع المحطة ثم يمتد لمحطة رافع العقاد بطول 1.5 كم وبقطر 400 مللى وبتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه.

جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ لأعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط طرد الكرور أمام حديقة فيله ، رافقه خلالها الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام بالمحافظة ، وقيادات الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ووجه اللواء أشرف عطية إلى تلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب فى المناطق السكنية المتضررة، حيث تم توزيع عدد من السيارات وفناطيس المياه على بعض المناطق ، وجارى إستكمال خطة التوزيع على المناطق الأخرى، مكلفاً بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة التى تقوم بها شركة المقاولين العرب، وبإشراف من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى حتى يتسنى إعادة تشغيل الخط ، وضخ مياه الشرب مرة أخرى خلال ساعات .